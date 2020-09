Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Banel Nicolița a divorțat, toata lumea s-a legat de faptul ca principalul motiv ar fi o femeie. Aproape toate proprietațile deținute de fotbalist au ramas Cristinei Nicolița. Banel Nicolița a ramas fara avere dupa divorț Veste șoc in lumea buna a Bucureștiului. Protagonistul acestei povești…

- Banel Nicolița a explicat ca este separat de fosta soție de doi ani, iar divorțul s-a definitivat in februarie, relația dintre aceștia fiind una strict amicala, pentru copiii lor. "Nu vreau sa intru prea mult in amanunte. Eu si sotia mea nu mai suntem impreuna de mai bine de doi ani. Oficial,…

- Banel Nicolița (35 ani) a confirmat, dupa mult timp, zvonul desparțirii de soția sa. Fostul star de la FCSB a anunțat ca divorțul s-a produs in februarie, deși el și Cristina erau separați de doi ani. Zvonurile divorțului au aparut in 2019 și erau alimentate de faptul ca cei doi nu mai fusesera vazuți…

- Harry Maguire, capitanul celor de la Manchester United, considerat cel mai scump fundaș din istorie, a fost arestat saptamana trecuta in Mykonos alaturi de fratele sau si de un prieten dupa o bataie care izbucnit intr-un bar.

- AC Milan a oficializat, miercuri, transferul fundasului Pierre Kalulu de la Olympique Lyon, informeaza lequipe.fr, potrivit news.ro.Jucatorul de 20 de ani a semnat un contract valabil cinci ani cu gruparea italiana.Citește și: SURSE Soția fostului colonel SRI, in prezent FUGAR, Daniel Dragomir…

- Un politist, in varsta de 42 de ani, din localitatea Tismana, judetul Gorj, a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus. Colegii cu care a intrat in contact in izolare, au transmis reprezentanții IPJ Gorj.Barbatul a fost transportat joia trecuta la Spitalul Judetean de Urgenta Targu Jiu, unde a fost…

- Primul spectacol de stand-up comedy in vremea pandemiei de COVID-19 in Romania va avea loc, in week-end, pe stadionul Cluj Arena. „Adevarul” i-a intrebat pe cei patru comedianti care vor face show care sunt cele mai bune glume despre coronavirus pe care le-au auzit in perioada aceasta si ce cred ca…

- Diego Costa, fotbalistul lui Atletico Madrid, a fost condamnat de un tribunal din capitala Spaniei la șase luni de inchisoare pentru delicte fiscale. Totuși, sportivul nu va fi incarcerat, iar pedeapsa ii va fi comutata intr-o amenda de 36 de mii de euro.