- Zeci sunt morți și mii de raniți. Cauza nu este clara, insa guvernul a spus ca „materiale explozive” au fost depozitate intr-un depoizt care a explodat in capitala libaneza. Mai mult de 70 sunt morți, a spus ministerul sanatații Ministerul Sanatații din Liban a declarat ca cel puțin 78 de persoane au…

- Fostul consilier prezidențial Iulian Chifu, analist de politica externa, a declarat marți la Antena 3, dupa explozia devastatoare din Beirut (Liban), ca cel mai negru scenariu ar putea sa fie o razbunare Hezbollah și o eventuala relansare a razboiului civil din Liban.„Cauza exploziei este foarte…

- Premierul libanez Hassan Diab a decretat miercuri zi de doliu national in Liban, pentru "victimele exploziei din portul de la Beirut".Presedintele Michel Aoun a convocat o "reuniune urgenta" a Consiliului Superior al Apararii, conform lefigaro.fr. Citește și: Avocatul Gheorghe Piperea…

- Zeci de oameni au fost raniți in urma unei explozii ce a avut loc in portul Beirut, in urma cu puțin timp. Deflagrația masiva vine cu puțin timp inainte de a fi anunțat verdictul in cazul uciderii fostului prim-ministru Rafik Hariri, care a avut loc in 2005.

