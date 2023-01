Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, afirma ca toata lumea credea ca in coalitia de guvernare va fi ”un sir neintrerupt de certuri”, precizand insa ca nu a fost asa. Bolos a explicat ca apar discutii in coalitie, ”ca intr-o familie”, mentionand ca atunci cand a fost vorba de decizii pentru romani nu a existat o ruptura de logica in aceste hotarari. Marcel Bolos a fost intrebat, duminica, la Antena 3, despre tensiunile legate de rotativa guvernamentala si de faptul ca PSD ar dori sa pastreze anumiti ministri, in timp ce PNL nu ar vrea renegocierea acestui acord. “Este…