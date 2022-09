Adevărul despre cea mai mare confuzie a românilor! Care este diferenţa dintre Sfântul Dimitrie cel nou şi Sfântul Dumitru Adevarul despre cea mai mare confuzie a romanilor! Care este diferenta dintre Sfantul Dimitrie cel nou si Sfantul Dumitru. Pentru cei mai mulți romani o mare dilema o reprezinta cei doi Sfinți, Dumitru și Dimitrie cel nou. Exista confuzii in condițiile in care cei doi sunt sarbatoriți consecutiv. Cu toate acestea, diferențele sunt destul de mari. Astfel, pe 26 octombrie, creștinii ortodocși il pomenesc pe Sfantul Dumitru, in timp ce o zi mai tarziu este sarbatorit Sfantul Dimitrie cel Nou. Despre Sfantul Dimitrie știm ca a trait in vremea domniei imparaților Dioclețian și Maximian Galeriu (284-311),… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

