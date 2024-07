Stiri pe aceeasi tema

- De cateva zile, Irina Columbeanu, se afla in Romania unde petrece timpul cu tatal ei, Irinel Columbeanu. Tanara se afla acum la Iași, unde profita din plin de vacanta. In data de 14 iunie, Irina și Irinel Columbeanu s-au revazut pentru prima oara dupa șase ani. Și Ramona Gabor a ajuns in Romania, fiind…

- Irina Columbeanu nu vrea sa faca facultatea in Statele Unite ale Americii, acolo unde e stabilita de șase ani de zile. Tanara in varsta de 16 ani planuiește sa vina intr-o țara din Europa, sa studieze medicina. In anul 2018, Irina Columbeanu a parasit Romania. S-a mutat in America, acolo unde era stabilita…

- Irina Columbeanu se bucura din ce in ce mai mult de vizita in Romania! A venit din America cu o lista lunga de persoane pe care iși dorește sa le revada, astfel ca nu a pierdut mult timp și a trecut direct la acțiuni! Iata cum iși petrece timpul liber fiica lui Irinel Columbeanu, alaturi de rude și…

- Pe 14 iunie 2024, in Romania a aterizat Irina Columbeanu, care a venit sa stea in vacanța in țara noastra aproximativ o saptamana. Mai fericit ca niciodata, Irinel Columbeanu și-a așteptat fiica la aeroport, cu un mare buchet de flori in brațe, dupa care Irina și fostul afacerist au plecat sa se relaxeze…

- Fiica lui Irinel Columbeanu a terminat liceul. Cum arata in prezent Fiica lui Irinel Columbeanu incheiat un capitol important din viața sa, cel al liceului. In aceasta vara, Irina planuiește sa-și viziteze tatal in Romania. La balul de absolvire, Irina Columbeanu a avut o apariție remarcabila. Ea a…

- Pe 27 mai, Irinel Columbeanu a implinit 67 de ani, iar cu aceasta ocazie el a petrecut alaturi de cațiva prieteni la un restaurant. Dupa cum s-a putut vedea in fotografiile postate in mediul online, alaturi de Irinel Columbeanu au fost Serghei Mizil, Ion Cassian (patronul azilului in care locuiește…

- Irinel Columbeanu locuiește de mai mult timp la azil și nu vrea sa plece de aici, deși fiica lui, Irina, l-ar putea ingriji in America. Mai mult, fostul afacerist nu vrea nici sa locuiasca la un alt azi din Romania, chiar daca al plati lunar o suma mai mica.Irinel Columbeanu s-a obișnuit repede cu viața…

- Irinel Columbeanu, fostul milionar de la Izvorani, așteapta cu nerabdare reintalnirea cu fiica lui, stabilita de șase ani in America. Ion Cassian, patronul azilului, in care Irinel este gazduit, in prezent, ne-a dezvaluit, exclusiv pentru Playtech Știri, unde va locui Irinuca, pe perioada șederii in…