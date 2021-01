Stiri pe aceeasi tema

- Campioanei din Constanta i-au intrat in conturi aproximativ 2 milioane de euro in anul recent incheiat, fata de 7 milioane in 2019 si 7,5 milioane in 2018, fara a fi puse la socoteala sumele incasate din contract

- Ion Țiriac (81 de ani) a vorbit intr-un interviu acordat Gazetei Sporturilor despre viitorul tenisului din Romania dupa ce Simona Halep (29 de ani, 2 WTA) iși va incheia cariera. Afaceristul anticipeaza o criza acuta de rezultate dupa retragerea Simonei Halep, asemanatoare celei cu care se confrunta…

- S-a mutat in urma cu 17 ani in Japonia, dar a ramas cu sufletul mai mult acasa. Andra Grosu și-a descoperit departe pasiunea pentru gatit, iar in urma cu doi ani, a deschis un restaurant cu specific romanesc, intr-un oraș Țara Soarelui Rasare, scrie Adevarul. In Gifu, un oraș de ceva mai mult de 400.000…

- Avem in fata o carte de capatai pentru Romania zilelor noastre. Cartea reasezarii „Romaniei mari” (Romaniei normale, mai degraba) pe o traiectorie care ar fi fost una net castigatoare, scrie Dan Dungaciu intr-o analiza pentru „Adevarul“.

- Mircea Badea a spus ca niciunul dintre cei doi nu a avut simptome grave și i-a ironizat, afirmand ca ar fi trebuit duși cu forța la spital. Noi detalii despre starea Simonei Halep dupa ce a anuntat ca are COVID. "Are simptome medii, s-a izolat" "Am fost in același liceu cu Andi Moisescu.…

- "Simona e in neregula, s-a autoizolat, are simptome medii și sper sa se refaca cat mai repede. Am fost destul de surprins, pentru ca Simona e destul de atenta, grijulie, tot timpul a respectat masurile, insa, dupa cum vedem, este acest nou de val de COVID-19 și nu știu cand și de unde a luat. Nici…

- Simona Halep a incheiat sezonul 2020 inca de la inceputul lunii octombrie, dupa eliminarea de la Roland Garros. A fost un an in care jucatoarea din Romania a evoluat in doar șase turnee. Dintre care a reușit sa caștige 3! Dar prestația de la Paris a fost dezamagitoare, dupa o eliminare neașteptata in…

- Radu Banciu a comentat pentru Look Sport faptul ca Simona Halep nu a felicitat-o pe poloneza Iga Swiatek dupa ce a caștigat Roland Garros 2020.Prezentatorul TV a explicat care crede ca sunt motivele din spatele decizie Simonei Halep, invinsa de Swatek in optimi, 1-6, 2-6, și spune ca este…