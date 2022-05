Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 167 de copii au fost uciși in timpul invaziei rusești in Ucraina, dar acest numar este probabil mai mare, a declarat miercuri președintele ucrainean Volodomir Zelenski intr-un discurs in fața parlamentului irlandez. „Adevarul este ca in cele 42 de zile de razboi total al Rusiei, cel puțin…

- Mai multe imagini din satelit arata ca ucrainenii au scris pe trotuarul din fața și din spatele Teatrului Dramatic din Mariupol cuvantul „COPII”, ca forțele ruse sa nu lanseze atacuri asupra cladirii in care se refugiasera sute de mii de oameni.Consiliul Local Mariupol, care a publicat o imagine a cladirii…

- FOTO| Pe asfaltul teatrului din Mariopol era scris cu vopsea, cu litere uriașe, cuvantul „COPII”. Cel puțin 1.000 de persoane au fost ucise FOTO| Pe asfaltul teatrului din Mariopol era scris cu vopsea, cu litere uriașe, cuvantul „COPII”. Cel puțin 1.000 de persoane au fost ucise Imaginile din satelit…

- Teatrul din Mariupol, oraș din sudul Ucrainei, a fost vizat de un atac aerian rusesc. Grav avariata, cladirea adapostește sute de civili. Cuvantul „COPII”, vizibil din cer, era insa scris cu litere uriașe in fața și in spatele cladirii. Autoritațile din Mariupol semnalizasera astfel, in limba rusa,…

- Forțele ruse au aruncat o bomba puternica asupra unui teatru din orașul-port ucrainean inconjurat Mariupol, unde se adaposteau miercuri sute de civili, a anunțat Ministerul de Externe al Ucrainei.

- Liudmila Denisova, responsabila cu drepturile omului pe langa parlamentul de la Kiev, a afirmat joi pe Telegram ca de la inceputul invaziei ruse in Ucraina si pana in 10 martie la ora 9.00 GMT in tara au fost ucisi 71 de copii, iar peste 100 au fost raniti, transmite AFP.Bombardamentul de miercuri asupra…

- Peste un milion de copii au fugit din Ucraina in cele doua saptamani de la debutul ofensivei ruse in tara, conform unui numar anuntat de UNICEF. Ucraina are aproximativ 7,5 milioane de minori. Cel putin 37 de copii au fost ucisi si 50 au fost raniti in conflict, a declarat, miercuri, directorul…

- Premierul britanic Boris Johnson a calificat miercuri drept "imoral" bombardamentul asupra unui spital de copii in orasul ucrainean Mariupol, bombardament care s-a soldat cu 17 raniti in randul personalului spitalicesc, potrivit unui responsabil regional, informeaza AFP. Fii la curent cu cele…