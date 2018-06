Stiri pe aceeasi tema

- Un roman a fost executat in stil mafiot pe o strada din Cancun, Mexic. Sorin Constantin Marcu, in varsta de 44, din Craiova, a fost impuscat in cap prin luneta masinii. Barbatul se lupta cu o banda rivala pentru a obtine suprematia in zona, existand informatii ca era implicat in activitati infractionale…

- Sorin Constantin Marcu, un barbat in varsta de 44 de ani originar din Craiova, a fost executat in stil mafiot pe o strada din Cancun, Mexic. Barbatul a fost impuscat in cap prin luneta masinii.

- Sorin Constantin Marcu, de 44 de ani, din Craiova, a fost ucis marti, pe o strada din Cancun, Mexic, fiind impuscat in cap, sub privirile unui alt craiovean care se afla pe scaunul din dreapta al unui autoturism condus de ...

- Sorin Constantin Marcu, un barbat in varsta de 44 de ani originar din Craiova, a fost executat in stil mafiot pe o strada din Cancun, Mexic. Barbatul a fost impuscat in cap prin luneta masinii, relateaza Adevarul.

- Sorin Constantin Marcu, în vârsta de 44 de ani, din Craiova, a fost executat în stil mafiot, pe o strada din Cancun, Mexic. Barbatul a fost împuscat în cap prin luneta masinii de rivali.

- Sorin Constantin Marcu, un barbat in varsta de 44 de ani din Craiova, a fost ucis pe o strada din Cancun, in urma unei rafuieli intre clanuri. (Promotiile zilei la monitoare) Barbatul din Craiova se afla in masina alaturi de un alt roman, care a scapat cu viata dupa ce a fugit del fata locului. […]…