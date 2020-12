Adevărul despre afaceristul Dorin Șerdean » Companiile președintelui executiv de la Dinamo n-ar putea plăti jumătate din salariul lui Anton Toate firmele lui Dorin Șerdean, președintelui executiv al lui Dinamo, au facut profit in ultimii ani cat o treime din salariul stagional al lui Paul Anton Dorin Șerdean este unul dintre cei mai antipatici oameni de la Dinamo. Președintele executiv a avut un schimb de replici de la distanța cu fanii, inainte și dupa eșecul cu CFR Cluj. Detalii AICI! Conform datelor oferite de platforma termene.ro, doar 5 firme din cele 10 ale lui Dorin Șerdean par sa aiba activitate. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

