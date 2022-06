Gabriela Firea anunța numarul real al cazurilo de abuz in Romania, din randul copiilor. Cifrele sunt unele fara precedent. In 2021, au fost semnalate 16.000 de cazuri de abuz, neglijare sau exploatare a copiilor, dintre care 14.000 in familie, a anunțat sambata Gabriela Firea, ministrul Familiei. “In fiecare an, pe 4 iunie, marcam Ziua Internaționala a copiilor victime ale agresiunii. Nu e, in mod evident, un motiv de sarbatoare, ci un moment de reflecție pentru noi toți. Pentru ca statisticile de la noi ne dau fiori! In tot anul trecut au fost semnalate aproape 16 mii de cazuri de abuz, neglijare…