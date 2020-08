Stiri pe aceeasi tema

- Romanca noastra plecata peste mari și țari in India, acolo unde are o cariera in film și muzica și sta alaturi de Salman Khan, starul filmelor de la Bollywood, implinește pe 24 iulie frumoasa varsta de 40 de ani. Tabu va spune cum s-a facut remarcata Iulia Vantur in India, acolo unde are o relație...…

- Iulia Vantur (39 ani) e fericita in India, acolo unde traiește de 5 ani, alaturi de celebrul actor de la Bollywood, Salman Khan (54 ani). Intr-un interviu exclusiv pentru Click, fosta vedeta ProTV, a povestit despre viața alaturi de celebrul star internațional și despre cum a fost izolarea de aproape…

- De cinci ani, Iulia Vantur locuiește in India, pe care o considera o a doua casa și pe care o iubește tot mai mult. E extrem de discreta in legatura cu relația cu Salman Khan, dar se pare ca e extrem de fericita alaturi de acesta.

- Iulia Vantur se afla in India de 5 ani, traiește o frumoasapoveste de dragoste alaturi de Salman Khan și are o cariera de succes. Atuncicand a venit vorba despre viața personala, vedeta a fost discreta, e evitat sadea detalii despre relația cu celebrul actor. Acum, fosta iubita a lui MariusMoga a dezvaluit…

- Aflata in India, la Salman Khan, departe de familia ei, romnca noastra nu a uitat ca este ziua tatalui ei, care și-a sarbatorit ziua de naștere. Astfel ca Iulia Vantur a publicat un mesaj pe rețelele de socializare și astfel au aflat și fanii ei de pretutindeni ca este ziua parintelui ei. Iar linga…

- Iulia Vantur și-a construit o viața și o cariera de succes in India, unde traiește și o frumoasa poveste de dragoste cu faimosul actor Salman Khan. Ceea ce toți se intreaba, insa, este cand vor face cei doi pasul cel mare și cand vor deveni parinți.

- Iulia Vantur a acordat un interviu pentru VIVA si nu s-a mai ferit sa discute cat se poate de deschis despre iubitul ei, celebrul Salman Khan . In plus, Iulia Vantur a subliniat clar ca are de gand sa isi intemeieze o familie cu Salman Khan, intrucat simte ca a sosit timpul sa se dedice cresterii copiilor.…

- Blondina a trecut prin mai multe subiecte, dar de departe cel mai emoționant a fost cel care privește situația ei din prezent cu Salman Khan. Iulia Vantur, CRIZA DE GELOZIE. Ce a fost nevoit sa faca Salman Kahn pentru a-si calma IUBITA ROMANCA Cand a fost intrebata despre nunta, Iulia…