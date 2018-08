Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Gabriel Diaconu a explicat cum ar putea fi afectata sanatatea celor prezenți vineri seara in Piața Victoriei, la protestele violente. Gabriel Diaconu a anunțat pe Facebook care sunt simptomele ce trebuie sa ii trimita la medic pe demonstranții care au ...

- UPDATE – ora 16:53 Jandarmii au intervenit cu spray lacrimogen, dupa ce cativa manifestanti au incercat sa arunce cu sticle cu apa. Un tanar a fost scos din multime de un echipaj SMURD, dupa ce i s-a facut rau de la gazele lacrimogene. De asemenea, alte trei persoane au primit ingrijiri medicale la…

- Trecerile de pietoni din preajma Colegiului National „Spiru Haret" din Targu Jiu au fost anulate. Pentru ca pietonii sa poata traversa strada Nicoale Titulescu, au fost realizate noi treceri de pietoni la o distanta mai mare fata de...

- Adevaratul motiv pentru care Vladimir Draghia a aparut cu ochiul invinețit la propria nunta. Caștigatorul Exatlon Romania s-a casatorit in acest weekend cu Alice, ina a șocat pe toata lumea atunci cand și-a facut apariția pe plaja. Vladimir a lamurit misterul ochiului vanat și a explicat ce s-a intamplat…

- Industria chimica de la sfarsitul secolului XIX, dominata de Germania, a adus cu sine producerea in masa a numeroase substante toxice folosite in industria colorantilor si a ingrasamintelor din agricultura. Nu a mai fost nevoie decat de un pas in deschiderea cutiei Pandorei: gazele si lichidele toxice…

- 5% dintre femeile internate anul trecut la spitalul de psihiatrie din Iasi, cu forme severe de depresie, au lucrat in Italia si au ingrijit oameni in varsta și copii cu probleme de sanatate. Migrația este un fenomen social care afecteaza femeile plecate la munca in strainatate și le cauzeaza, in timp,…

- Ultimele mișcari politice care au vizat plecarea unor parlamentari PSD inspre noua formațiune Pro Romania, inițiata de fostul premier Victor Ponta, dar și schimbarile din PMP inspre formațiunea social-democrata au fost aspru criticate de liderul USR, Dan Barna. In opinia deputatului, aceste dovezi de…

- Amortirea degetelor, a mainilor xi senzatia de furnicEturi in corp apare in urma scEderii fluxului de sange intr-o anumitE zonE din corp sau ca o urmare a lezErii nervilor. Uneori amorteala poate fi semnul unei boli grave xi poate fi produsE de accidente vasculare cerebrale xi tumori.