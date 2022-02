Presedintele francez Emmanuel Macron nu a dorit sa se supuna unui test PCR cerut de Kremlin inaintea intrevederii sale cu omologul sau rus Vladimir Putin. Evitarea unei eventuale imbolnaviri este motivul invocat de oficialii ruși pentru a impune o distanta uriasa pentru o convorbire „tete-a-tete” intre cei doi lideri, transmite EFE, care citeaza surse de la Palatul Elysee. […] The post Adevaratul motiv pentru care Vladimir Putin l-a ținut la distanța pe Emmanuel Macron appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .