Stiri pe aceeasi tema

- Iasmina Halas spunea ca treverseaza cea mai frumoasa perioada din viața ei, asta dupa ce a anunțat ca iubește din nou, dar iata ca ultima postare a blondinei ne-a cam pus pe ganduri! Aceasta a postat un mesaj prin care ar da de ințeles ca s-a desparțit.

- Anna Lesko, ca de obicei, ne incanta cu imagini de zile mari. Artista ”a uitat” sa iși puna sutienul pe ea și astfel și-a innebunit fanii cu o ținuta sa transpareta. Fara pic de inhibiții, cantareața și-a etalat formele in toata splendoarea lor.

- Daca acum este tatal unei fetite superbe si are o iubita pe care o adora, in 2011, Augustin Viziru trecea printr-un divort de care fanii au uitat. Iata care a fost adevaratul motiv al despartirii de Oana Mares. Augustin Viziru, devastat de divortul de Oana Mares In urma cu noua ani, ziarele de scandal…

- ​Tenismanul elvetian Roger Federer a decis sa nu participe la Australian Open mai degraba din cauza carantinei decât a problemelor la genunchi, sustine fostul jucator brazilian Andre Sa, reprezentant al organizatorilor primului turneu de Grand Slam al anului, citat de Eurosport.Responsabil…

- Cristina Cioran nu a inceput noul an singura! Fanii actriței sunt uimiți de rapiditatea cu care și-a gasit aceasta un nou partener. Blondina a menționat in multe dintre interviuri ca este un om care adora sa iubeasca, astfel nu se ferește sa se indragosteasca. Cristina Cioran iubește din nou! Celebra…

- Gata cu gurile rele, speculațiile și poveștile de amor eșuate! Iasmina Halas iubește cu foc! Blondina, primele imagini oficiale alaturi de barbatul iubit, in exclusivitate pentru Spynews.ro! I-a pus inima pe jar și se declara mai indragostita ca niciodata!

- Dupa mai bine de 7 ore de discuții sterile, negocierile pentru imparțirea funcțiilor in guvernarea PNL-USR PLUS -UDMR au fost suspendate din cauza incapațanarii președinților USR și PNL de a revendica aceeași funcție, cea de președinte al Camerei Deputaților. Exista șanse ca discuțiile, care vor fi…