Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a explicat, marți seara, la Digi24, de ce președintele Senatului, Florin Cițu, nu a fost prezent alaturi de premierul Nicolae Ciuca, șeful Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu și ministrul de Externe Bogdan Aurescu la Kiev. Europarlamentarul a spus ca Florin Cițu…

- Un sondaj realizat de Avangarde in perioada 12-20 aprilie, arata ca PSD ar castiga detasat, daca duminica ar avea loc alegerile parlamentare. Rezultatele ar arata astfel potrivit sondajului realizat de Avangarde: Partidul Social Democrat(PSD) – 36%Partidul National Liberal(PNL) – 19%Alianta pentru Unirea…

- Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a ținut luni un discurs in deschiderea ședinței comune a Parlamentului in cadrul careia președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a adresat parlamentarilor romani. In ședința comuna a Parlamentului au mai ținut discursuri Florin Cițu și Nicolae Ciuca.

- Discursul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski in Parlamentul Romaniei a inceput cu probleme tehnice, primele cateva zeci de secunde din mesajul transmis de liderul de la Kiev neputand fi auzite. Intervenția lui Volodimir Zelenski in fața parlamentarilor romani a fost transmisa in sistem videoconferința,…

- Senatul si Camera Deputatilor s-au reunit, luni, in sedinta comuna in care presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va sustine un discurs prin sistem videoconferinta. La sedinta este prezent si premierul Nicolae Ciuca. Conform programului aprobat de Birourile permanente reunite, presedintii celor…

- Alexandru Rafila, Mircea Geoana si Nicolae Ciuca ocupa primele trei locuri in topul increderii, toti cu un procent de 34%, arata un sondaj Avangarde comandat de PSD si obtinut de News.ro. La polul opus, liderul PNL Florin Citu are o cota de incredere de doar 6%. Daca duminica ar avea loc alegeri parlamentare,…

- Prim vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a declarat luni, 21 martie, dupa discuțiile din ședința de coaliție la care au participat 15 miniștri, ca evaluarile și remanierile guvernamentale aparțin strict premierului Nicolae Ciuca, cel care a absentat la ședința, dar ca in Biroul Executiv al PNL se ia…