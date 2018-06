Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut luni la 3,13%, de la 3,09% cat inregistra vineri, nivel care nu a mai fost atins dupa data de 7 mai 2014, reiese din seriile de date ale Bancii Nationale a Romaniei - BNR.

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a urcat vineri cu 0,14 puncte procentuale pe piata interbancara la nivelul de 3,09% pe an, de la 2,95% cat era joi, fiind cel mai mare nivel din ultimii trei ani si opt luni, reiese din datele…

- PSD se coalizeaza in jurul premierului Viorica Dancila și organizeaza ”pe repede” un mare miting de susținere a acesteia și a conducerii partidului. Totul se petrece pe fondul dezertarilor din partid catre formațiunea lui Victor Ponta. Marele miting pentru sustinerea premierului Viorica Dancila va fi…

- Daca aveți pofta de cirese in perioada asta, puneti bani deoparte. Va asteapta cheltuieli serioase. Fructele au aparut deja in piete, dar pretul bate pofta. Nici rosiile nu sunt mult mai accesibile.

- London Stock Exchange Group (LSEG) a anuntat ca va deschide un centru de servicii pentru afaceri in Bucuresti, noul centru urmand sa angajeze personal din compania de servicii comune a Grupului, Business Services Ltd (BSL).

- Indicele BET, care urmareste cele mai tranzactionate 13 actiuni de la Bucuresti, a spart pe 24 aprilie pragul psihologic de 9.000 de puncte, neatins de zece ani, potrivit datelor BVB. Indicele a crescut astazi cu 0,5% intr-o sedinta in care rulajul de tranzactionare a fost de 26,5 milioane…

- Costurile de finantare pe termen lung sunt in crestere, avansul fiind mai pronuntat pe scadentele medii-lungi pe piata titlurilor de stat, respectiv la 10 ani cu cinci puncte baza la 4.45%, spune Andrei Radulescu, director Analiza Macroeconomica la Banca Transilvania. In sfera pietei…