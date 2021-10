Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a fost facuta publica decizia de arestare prevventiva in cazul lui Alex Bodi, afaceristul ofera și prima reacție. Oamenii legii au dispus arestarea preventiva a fostului soț al Biancai Dragușanu pentru o perioada de 30 de zile.

- S-a descoperit adevaratul motivul din spatele desparțirii neașteptate dintre ea și Cristian Georgescu. Cristian Țanțareanu a facut o serie de marturii in privința divorțului care a șocat pe toata lumea. Motivul pentru care s-au desparțit Anca Țurcașiu și Cristian Georgescu Cristian Țanțareanu a ramas…

- Tatal prezentatorului Cabral a fost arestat in Congo, pe motiv ca a incercat sa ”sa destabilizeze procesul electoral” din aceasta țara. Arestarea acesta a generat reacții puternice din partea organizațiilor civice din toata lumea. Tatal lui Cabral, arestat in Congo Tatal lui Carbral Ibacka, doctorul…

- Eveniment Crima la Blejești / Trei barbați au fost reținuți de oamenii legii august 9, 2021 09:32 Un barbat de 47 de ani a fost gasit mort in locuința acestuia din comuna Blejești. Acesta a fost gasit de catre un vecin, care a apelat la 112, potrivit primelor informații confirmate de reprezentanții…

- Un barbat de cetațenie romana in varsta de 39 de ani a fost arestat in urma cu scurt timp in Italia. Romanul este stabilit in Lazise (Verona) de ani buni, insa niciodata nu a avut de-a face cu Poliția din Italia. Ei bine, in momentul in care și-a dus computerul la reparat s-a trezit cu oamenii legii…

- Au fost verificate 10 localuri publice si legitimate 23 de persoane.In noaptea de 31 iulie 1 august a.c., in intervalul orar 22.00 ndash; 02.00, politistii statiunii Eforie, impreuna cu jandarmi din cadrul I.J.J. Constanta si politisti locali, au actionat in vederea mentinerii unui climat de ordine…

- CHIȘINAU, 14 iul - Sputnik. Trei barbați au fost reținuți de oamenii legii, fiind banuiți de șantaj. Mai exact, indivizii ar fi extorcat 10.000 de euro de la o persoana pentru o datorie inventata. © Photo : Poliția Republicii MoldovaCereau mii de euro fara motiv. Trei barbați reținuți pentru…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anuntat ca institutia scoate la concurs 850 de posturi de conducere din trei structuri, Politie, Jandarmerie si Politie de Frontiera, dupa ce, in prima faza, o procedura similara a fost demarata pentru 153 de astfel de functii.