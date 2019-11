Adevăratul deficit (Analiza) In timp ce unul dintre noii demnitari ai statului roman, un personaj cu o doaga sarita, ne ingrozește anunțand ca Romania este in deficit, adevarata problema este in alta parte. Și se numește tot deficit. Dar nu deficit financiar. Deficit de democrație. Intreaga echipa Orban scormonește in toate direcțiile in cautare de deficit. Iar obiectivul nu este doar propagandistic. Și in acest timp intreaga Romanie se confrunta cu celalalt deficit. De democrație. Vezi și: Cum joaca Pro Romania și ALDE in turul 2 al alegerilor prezidențiale / SURSE Marea epurare declanșata de Ludovic Orban,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

