Adevăratele motive pentru care Dragnea amână mitingul pentru familia tradițională Intrebat daca liderii din teritoriu și-au exprimat nemulțumirea fața de numarul mare de participanți impus de la centru, Dragnea a raspuns: “Exista o singura nemulțumire, o dorința mare de a veni la București și posibilitațile logistice in Romania de a asigura transportul. Asta e tot ce se discuta acum, numarul de autocare și de garnituri de tren. Despre miting discutam cand avem legea promulgata”. Articolul integral pe G4MEDIA . Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea PSD nu a mai stabilit azi data mitingului pentru sustinerea familiei traditionale. Potrivit unor surse politice, Liviu Drganea ar fi vrut ca manifestarea sa aiba loc pe 26 mai, cu o zi inainte de Rusalii, insa liderii PSD din teritoriu ezita sa mobilizeze oamenii. Astfel, Dragnea a anuntat…

- In urma cu fix o saptamana, in cadrul unei ședințe de partid, Marian Neacșu a anunțat conducerea PSD Ialomița ca are nevoie de 10 mii de voluntari pentru mitingul lui Dragnea. Liderii au oftat și au promis ca se vor face luntre și punte. Dar nici daca se fac pod suspendat, Ialomița nu poate produce…

- Sindicatele din caile ferate vor marșalui joi intr-un miting de protest de la Ministerul Transporturilor la Palatul Victoria. Vor participa 2.000 de sindicaliști care vor reveni pe același traseu și luni. Principalele revendicari sunt statutul ceferiștilor și lipsa investițiilor multianuale.…

- Fostul presedinte Traian Basescu a comentat luni seara decizia PSD de a organiza un miting de amploare pentru sustinerea familiei traditionale. Senatorul PMP a declarat ca aceasta initiativa este „o alta demagogie” si a catalogat-o ca fiind „ridicola”.

- "Am aflat ca domnul Dragnea ne promite un miting de un milion de oameni in perioada urmatoare, legat de familia traditionala. Realitatea este ca, nereusind sa adune milioanele acelea cu care ameninta Romania de aproape doi ani, care sa-l sustina in calitatea sa de codamnat penal, incearca sa mute din…

- De puțin timp, pe rafturile unui mare lanț de hypermarketuri din București au aparut primele clatite gata facute, fabricate in Romania. Sunt comercializate sub brandul Clatette, conțin faina, oua și lapte și sunt rezultatul unei idei de business ce s-a nascut in urma cu aproape șapte ani in Franța,…

- In Gara de Nord din București, evident cea mai mare din Romania, trenul investițiilor nu a mai oprit de mult. Cladirea prin care trec aproximativ 20.000 de calatori in fiecare zi este un adevarat pericol: crapaturi in pereți, infiltrații de apa, pericol de incendiu. Niciuna din aceste probleme nu le…