Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de 233 de preoți și ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Ruse a lansat un apel la incetarea razboiului declanșat de Rusia prin invadarea Ucrainei, transmite publicația Vatican News. Este un gest rar de disidența in sanul Bisericii Ortodoxe Ruse, condusa de Patriarhul Kiril, care a aprobat in permanența…

- Vladimir Putin și-a spus condițiile pentru a pune capat invaziei Ucrainei. Președintele rus a avut o convorbire telefonica recenta. Liderul rus i-a transmis unui oficial lista sa de condiții. De asemenea, potrivit unui rezumat facut de Kremlin la discuția menționata, Putin a spus ca Rusia este gata…

- Lukoil a cerut, joi seara, oprirea imediata a razboiului din Ucraina. Este prima mare companie ruseasca care pare a actiona impotriva directiei date de Kremlin. Intr-o declaratie publica, compania a anuntat ca board-ul ei sustine „incetarea imediata a conflictului armat si sprijina pe deplin solutionarea…

- Au fost din nou proteste in Rusia, unde oamenii ii cer lui Vladimir Putin sa puna capat razboiului din Ucraina. Si, ca de fiecare data, manifestatiile au fost inabusite de fortele de ordine. Printre protestatari s-a aflat si Yelena Osipova, o rusoaica pensionara, supravietuitoare a asediului Leningradului…

- Au fost din nou proteste in Rusia, unde oamenii ii cer lui Vladimir Putin sa puna capat razboiului din Ucraina. Și, ca de fiecare data, manifestațiile au fost inabușite de forțele de ordine. Printre protestatari s-a aflat și Yelena Osipova, o rusoaica pensionara, supraviețuitoare a asediului Leningradului…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii a lansat un nou apel catre ruși, cerandu-le sa iasa in strada pentru a manifesta cu adevarat impotriva razboiului din Ucraina, cu riscul de a ajunge in inchisoare. Apelul vine intr-un moment in care autoritațile ruse aresteaza protestatari și inchid gura presei independente…

- Emmanuel Macron se implica in razboiul din Ucraina. Președintele francez a avut o convorbire cu Vladimir Putin prin telefon. Acesta a facut mai multe cereri catre liderul de la Kremlin, in contextul situației extrem de tensionate din Ucraina. Apelul a fost facut la cererea președintelui ucrainean Volodymyr…

- „Lui Putin nu-i pasa ca mulți ruși il urasc și nu vor acest razboi. Dar chiar și așa, cred ca nu ar trebui sa tacem”, a declarat pentru Libertatea Daria Kucherenko, care s-a numarat printre cele peste 1.700 de persoane arestate joi in Rusia pentru ca au ieșit in strada sa condamne atacul comandat de…