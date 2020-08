Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Campeni a fost amendat pentru tulburarea liniștii publice, dupa ce s-a certat in spațiul public cu concubina sa și a devenit agresiv chiar și cu jandarmii care au fost chemați la fața locului sa aplaneze conflictul. Care este cel mai potrivit loc pentru a rezolva o problema familiala?…

- Produse alimentare care nu se mai pot comercializa din cauza conținutului lor ridicat de acizi trans, periculoși pentru sanatate. Pe lista produselor ce vor fi interzise intra margarina, popcornul pentru microunde, supele la plic și chipsurile. Actul normativ a fost aprobat de catre Parlamentul Romaniei…

- "Bulgaria a reusit, in ultimele doua luni, sa atraga 50% dintre turistii care in mod normal mergeau in Turcia sau in Grecia", reiese din analiza realizata de Travel Planner, scrie News.ro. Potrivit sursei citate, au existat peste 1.800 de clienti care au renuntat la Grecia si Turcia pentru…

- Cand deputații de Alba dorm in papucii statului! Așa s-ar putea intitula ceea ce s-a intamplat recent in Parlamentul Romaniei. Dupa cum se știe, marți, 14 iulie a.c. in Camera Deputaților a fost aprobat un proiect de lege prin care s-a modificat art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul…

- Aproape 1.000 de pachete de țigari de contrabanda care erau scoase la vanzare intr-o piața din municipiul Suceava au fost confiscate de polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice. Țigarile, in valoare de 13.000 de lei, au fost gasite la o femeie in varsta de 51 de ani. ...

- Astfel, potrivit ultimului anunt, sunt prelungite restrictiile de zbor cu inca 30 de zile pentru noua state: Belgia, Franta, Iran, Italia, Marea Britanie, Tarile de Jos, Spania, SUA, Turcia. In ce priveste repatrierea sezonierilor romani sau transportul acestora catre locurile de munca din strainatate,…

- Veste proasta pentru fumatori. Uniunea Europeana a eliminat oficial un tip de țigari foarte indragit de iubitorii acestui viciu. De astazi, 15 iunie, aceste țigari nu se mai gasesc deloc pe rafturile din UE.

- Piata imobiliara merge mai departe, chiar si pe vreme de pandemie, iar proprietarii de imobile scoase la vanzare au in vedere, cel putin la nivel de intentie, o scadere de pret. Ca sa scape de proprietarea scoasa la vanzare, ei sunt dispusi sa primeasca clientii la vizionarea proprietatii. Conform datelor…