Stiri pe aceeasi tema

- John Davis a murit la 66 de ani, dar in decursul vieții lui a cantat foarte mulți ani pentru trupa Milli Vanilli. Cea care a facut anunțul decesului este chiar fiica lui Davis, Jasmin. „A facut mulți oameni fericiți cu rasul și zambetul sau, cu spiritul sau fericit, dragostea și mai ales prin muzica…

- Fiica lui Davis, Jasmin, a cerut o „ultima runda de aplauze” pentru artist. „A facut multi oameni fericiti cu rasul si zambetul sau, cu spiritul sau fericit, dragostea si mai ales prin muzica sa”, a scris ea intr-o postare pe Facebook.Davis a cantat pe albumul de succes din 1989 „Girl You Know It's…

- Dr. Rajendra Kapila, in varsta de 81 de ani, expert in boli infecțioase la Universitatea Rutgers din New Jersey, a murit intr-un spital din Delhi, in data de 28 aprilie, dupa cateva saptamani in care colegii medici au facut tot ce le-a stat in putința pen

- Astronautul american Michael Collins, care a participat la misiunea Apollo 11, prima misiune cu echipaj pe Luna, a murit miercuri de cancer la varsta de 90 de ani, a declarat familia sa intr-un comunicat, potrivit AFP, citata de Agerpres.

- Barbara Ann “Barby” Kelly s-a stins din viața la 45 de ani. Fosta componenta a trupei Kelly Family se retrasese din activitatea muzicala in 1999, di cauza unor probleme grave de sanatate. Anunțul decesului a fost facut de purtatorul de cuvant al celebrului grup muzical. Potrivit presei internaționale…

- Romania intalnește cel mai greu adversar din grupa noastra, Germania, pe Arena Naționala, de la 21:45. Costin Ștucan și fostul internațional roman, Iulian Apostol, vor prefața partida din aceasta seara, la GSP Live, incepand cu ora 21:00. Vom reveni atat la pauza meciului, cat și la final, cu cele mai…

- Secundul Naționalei României, Nicolae Dica, a susținut o conferința de presa miercuri, alaturi de mijlocașul Nicolae Stanciu, înaintea duelului de joi contra Macedoniei de Nord. Dica a vorbit atât despre posibilitatea ca Radoi sa stea pe banca joi, cât și de statutul echipei…

- Fosta prezentatoare a Top Gear, Sabine Schmitz, a murit miercuri, a anunțat BBC Sport, citat de Mediafax . Vedeta avea 51 de ani și și din 2017 se lupta cu cancerul. Sabine a fost singura femeie care a castigat cursa de 24 de ore de la Nurburgrin și numele ei Schmitz devenise sinonim cu Nurburgring…