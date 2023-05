S-a tot afirmat ca scaderea cu 25% a prețului petrolului de la sfarșitul anului trecut s-a datorat reducerii cererii in economiile in curs de incetinire. Dar socoteala a fost greșita. Problema reala este oferta prea mare. In mod paradoxal, aproape toata producția neanticipata provine din țarile OPEC+ care se afla sub sancțiuni occidentale: Rusia, Iran […] The post Adevarata slabiciune a pieței petrolului: oferta, nu cererea first appeared on Ziarul National .