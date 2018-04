Adevărata ripostă a Rusiei după atacul din Siria NU este armată! Chiar si asa, minciunile s-au raspandit foarte rapid pe retelele de socializare, distribuite de diverse conturi. Washingtonul spune ca riposta ruseasca la atacul aliaților nu a fost una armata, ci una digitala, prin trolii Moscovei, al caror numar a crescut cu 2 mii la suta. „Campania de dezinformare a Rusiei a inceput deja. A fost inregistrata o crestere de 2000% a numarului de trolli rusi, in doar 24 de ore. De aceea, va vom transmite noi toate informatiile in viitor”, scrie Dana White - purtator de cuvant al Pentagonului. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

