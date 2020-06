Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden, contracandidatul lui Donald Trump pentru pozitia de presedinte al Statelor Unite, este de parere ca mai multe state americane au adoptat legi care fac procesul de votare dificil pentru cetateni. „Acesta este omul care a spus ca toate buletinele de vot prin posta sint frauduloase, atunci cind…

- Conform digi24.ro , Basescu pune episodul viral de zilele trecute pe seama presiunii generate de campania electorala din Statele Unite ale Americii și este convins ca liderul de la Casa Alba s-a vulnerabilizat dupa aceasta gafa. „In campanii, exista riscul la unii, n-ar fi primul caz pe care-l vad,…

- Melania Knavs s-a nascut in urma cu 50 de ani in Novo Mesto, sud-estul Sloveniei, pe atunci parte a Iugoslaviei, si a crescut in Svenica. Dupa o cariera in moda, ca topmodel si creatoare de bijuterii, din ianuarie 2017 este prima doamna a Statelor Unite ale Americii.Melania s-a nascut intr-o…

- 4.491 de decese au inregistrat SUA in 24 de ore, cel mai nou record mondial pe care il atinge mortalitatea coronavirusului. Astfel, numarul total al mortilor a ajuns la 32.917, relateaza AFP care citeza bilantul transmis de Universitatea Johns Hopkins. Acest bilant zilnic include…

- Un numar de zece state americane, sapte de pe coasta de est si trei de pe coasta de vest, care au o contributie de peste 38% la PIB-ul Statelor Unite, au decis sa isi coordoneze planurile de redeschidere a economiilor separat de Casa Alba, determinandu-l pe presedintele Donald Trump sa vorbeasca…

- Presedintele american Donald Trump atrage atenția ca prelungirea izolarii din cauza pandemiei de coronavirus COVID-19 ar putea distruge țara. Trump a declarat, marți, la televiziunea Fox News ca masurile de izolare au aruncat deja economia Statelor Unite ale Americii in criza. Donald Trump a avertizat…

- Prima Doamna a Statelor Unite, Melania Trump, a fost testata negativ pentru coronavirus, a declarat luni la CNN secretarul de presa al Casei Albe, Stephanie Grisham, scrie Agerpres."Doamna Trump a fost testata in aceeasi noapte in care a fost testat si presedintele (...), din precautie. Testul…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a lansat luni un apel americanilor sa evite orice adunare cu mai mult de 10 persoane pentru a incerca sa limiteze pandemia noului coronavirus, care, in opinia sa, ar putea lua sfarsit in Statele Unite in iulie sau august, noteaza AFP. "Administratia mea le recomanda tuturor…