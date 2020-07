Stiri pe aceeasi tema

- Fondul Monetar International a avertizat ca decuplarea actuala dintre pietele financiare si economia reala ar putea declansa o corectie, un declin de peste 10%, in preturile activelor, potrivit CNBC.In ultimele luni, pietele de actiuni au inregistrat cresteri semnificative, in ciuda crizei…

- Primaria Sectorului 4 al Capitalei si Primaria orasului Popesti Leordeni anunta construirea unei pasarele in sudul Bucurestiului, ridicata de catre ambele localitati, care va decongestiona traficul in zona. Primarul Sectorului 4, Daniel Baluta, afirma ca se va construi si o linie de metrou in zona.

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, susține ca datele oficiale de la Institutul Național de Statistica ii confirma faptul ca a luat cele mai bune masuri pentru economie și arata ca in continuare va gandi un set de acțiuni pentru a reduce impactul pandemiei de coronavirus in economie.Citește…

- Pentru pietele de capital, dilema formei revenirii a fost deja solutionata: in SUA vorbim despre un V destul de clar desenat, cu toate ca a doua ramura a sa e usor aplecata spre dreapta, ca si cum ar fi fost schitata intr-un mod putin mai ezitant decat prima, se arata intr-o analiza realizata de brokerul…

- Reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații a venit cu informații la zi in ceea ce privește evoluția noului coronavirus in țara noastra. „Nu au fost foarte mulți oameni la protest, e doar o mica parte din populație. Faptul ca exista boli infecțioase, cred ca este un fapt foarte clar.…

- „Pentru perioada urmatoare, obiectivul imediat al Bancii Nationale a Romaniei ramane asigurarea lichiditatii necesare finantarii cheltuielilor statului si economiei reale in conditii de stabilitate relativa a cursului de schimb al leului si de reducere graduala si sustenabila a ratelor de dobanda. Vom…

- Oricâte sfaturi sau restrictii ar veni din partea statului, pâna la urma, depinde de fiecare dintre noi evitarea întoarcerii la starea de urgenta, afirma liderul USR, Dan Barna.El spune ca meritul pentru modul în care am trecut de prima parte a acestei crize apartine în…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, sustine ca Guvernul PNL nu ia nicio masura "reala" de sprijin pentru populatie si companii. "Guvernul acesta de incompetenti nu ia nicio masura reala de sprijin pentru populatie si companii, tocmai pentru a duce economia in prapastie. Urmeaza sa se vaite…