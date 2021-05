Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorul CNSAS Madalin Hodor a declarat intr-un interviu acordat Newsweek Romania, publicat in 2018, ca fondatorul cotidianului Evenimentul Zilei, Ion Cristoiu, s-a numarat printre sursele fostei Securitati si ca va publica in curand documentul care demonstreaza acest lucru. Ulterior, Newsweek Romania…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Cluj, ca pe anumite domenii de expertiza in constructii, cum este cazul securitatii la incendii, s-a format o adevarata casta, iar sistemul va fi schimbat radical.…

- Traian Basescu, fostul presedinte al Romaniei, care ar fi fost colaborator la Securitatii sub pseudonimul „Petrov”, si-ar fi turnat un coleg de la Marina, care ar fi adus in camin un ceas și butoni. Si Basescu a recunoscut ca a facut contrabanda Grupul de Investigatii Politice (GIP) publica un document…

- O noua Nota data la Securitate de „informatorul Petrov”, scoasa la iveala. Basescu și-a turnat un coleg pentru ca a vandut un ceas și doua perechi de butoni pe care le avea de la un cetațean strain, susține Grupul de Inestigații Politice (GIP), condus de Mugur Ciuvica. Conform sursei citate, pe baza…

- “Astazi, 31 martie 2021, a inceput procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic al MF – ANAF”, arata ministerul. Operatorii economici care detin aparate de marcat electronice fiscale instalate in zone deservite de retele de comunicatii au obligatia sa intreprinda…

- Posta - Oficiul Postal 13, Cluj-Napoca - Piata Marasti - Contact, adresa Adresa: Cluj, Cluj-Napoca, Piata Marasti, nr. 3, bl. 12 cod postal oficiu:400870Persoana de contact: Pavelia LuminitaOrar: L-V: 08:00 - 19:000264/433598; 0736/[email protected]

- Dar au condus Romania mai departe. Traian Basescu, Mona Musca, Mugur Isarescu, Mircea Ionescu Quintus, Roxana Wring, Dacian Cioloș. Lista este foarte lunga. Unii dintre ei sunt și astazi in prim planul politicii! Dar de ce-și doresc atat de mult sa ramana la putere? Cum ar fi aratat Romania fara politicienii…

- Cristina Vasiu, concurenta de la „Te cunosc de undeva” noul sezon, traiește in prezent o poveste de dragoste cu Alin Gabriel. Cei doi sunt vecini de bloc și s-au cunoscut in pandemie. „Suntem de puțin timpimpreuna, ne-am cunoscut in perioada pandemiei. Suntem vecini in același bloc,ne-am cunoscut chiar…