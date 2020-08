Surorile „de la Salciua” se iubesc, se ințeleg și se completeaza, insa raman doua personalitați foarte diferite. Chiar și așa Carmen și Daniela se susțin reciproc. Zilele trecute, celebra artista și-a lansat oficial sora mai mica in muzica. Cele doua au lansat piesa „Pentru noi, femeile”, care a ajuns imediat in top 10, clasandu-se pe locul 4 in Trending-ul romanesc, și a acumulat pana in prezent peste 1 milion de vizualizari. Vezi aceasta postare pe Instagram Transformandu-ne pe noi , se transforma si ceea ce este in jurul nostru O postare distribuita de Carmen De La Salciua (@carmendelasalciua)…