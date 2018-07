Adevărata-falsă axă antimigrație a Europei Miniștrii de interne austriac, german și italian nu au reușit sa se puna de acord cu privire la politicile lor impotriva imigrației, potrivit Le Monde . Folosirea termenului "axa", concretizata in special pentru ca a reamintit alianța germano-italiano-japoneza a celui de-al doilea razboi mondial, a declanșat o controversa. Dar, dincolo de aceasta alianța a "antimigranților", este pusa sub semnul intrebarii existența unei șanse de a se contura deoarece fiecare dintre cei trei miniștri implicați promoveaza, in esența, soluții naționale și contradictorii. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

