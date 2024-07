Stiri pe aceeasi tema

- Comiterea infracțiunilor de lovire sau alte violențe, incalcarea ordinului de protecție, tulburarea ordinii și liniștii publice și viol savarșit asupra unui minor, sunt motivele pentru care Poliția din Turda a reținut și arestat un tanar de 23 de ani din Campia Turzii. ,,La data de 2 iulie a.c,…

- La data de 27 mai a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Gherla au dispus masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un tanar de 23 de ani, din comuna Mintiu Gherlii, cercetat pentru savarșirea infracțiunii de furt calificat. In fapt, la data de 25 mai a.c., in jurul orei 09.00, Poliția…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Gherla au dispus pe 27 mai masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un tanar de 23 de ani, din comuna Mintiu Gherlii, cercetat pentru savarșirea infracțiunii de furt calificat. Pe 25 mai, in jurul orei 09.00, Poliția municipiului Gherla a fost sesizata…

- Poliția municipiului Gherla a fost sesizata sambata despre faptul ca, in cursul nopții de 24/25 mai, persoane necunoscute ar fi intrat intr-o biserica din municipiu, de unde ar fi sustras mai multe bunuri.

- Un tanar in varsta de 26 de ani a furat mai multe produse alcoolice dintr-un magazin din județ și s-a luat la harta cu paznicul pentru a fugi de la locul faptei. Acum, polițiștii l-au arestat preventiv pentru 30 de zile. La data de 18 mai, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Gherla au dispus…

- Poliția orașului Seini a fost sesizata prin SNUAU 112 cu privire la o agresiune. La fața locului polițiștii au identificat un tanar de 22 de ani, iar primele verificari au relevat faptul ca acesta ar fi fost lovit, pe fondul consumului de alcool, de catre un tanar de 29 de ani. Victima a fost transporta…

- Poliția din Cluj a descoperit cazuri de nerespectare a legislației in domeniul vanatorii și al armelor in comuna Cuzdrioara. In data de 27 aprilie, polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase

- Patru persoane au fost injunghiate, luni seara, intr-o biserica din suburbia metropolei australiene Sydney. Atacul a avut loc in incinta lacasului de cult „Hristos, Bunul Pastor” din Wakeley, scrie Sky News. Poliția din New South Wales a fost alertata, luni seara, cu privire la un atac cu cutitul intr-o…