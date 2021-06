Stiri pe aceeasi tema

- Povestea femeii de 37 de ani din Africa de Sud, care a nascut 10 bebeluși la inceputul acestei luni, nu este adevarata, arata o ancheta oficiala citata de BBC . Autoritațile din provincia Gauteng spun ca nici un spital nu a inregistrat un asemenea eveniment. Mai mult decat atat, testele medicale arata…

- Mama care a susținut ca a nascut 10 copii a fost internata intr-o secție de psihiatrie, avocatul ei precizand ca este reținuta impotriva voinței sale. Gosiame Sithole a fost dusa la spitalul Tembisa pentru o evaluare psihiatrica la doar cateva zile dupa ce partenerul ei, Tebogo Tsotetsi, a spus ca nu…

- Igor Grosu neaga faptul ca fostul ministru al Economiei din Guvernul Sandu, Vadim Brinzan, ar fi pus in lista neagra a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Declarația a fost facuta in cadrul emisiunii „Puterea a Patra” de la N4. „Nu este adevarat, domnului Brinzan cu ceva timp in urma i-a fost…

- Parizerul pentru copii Martinel Mortadella de la Reinert a fost retras de pe piața, pentru ca ar putea fi contaminat cu metale, din cauza unei defecțiuni a mașinilor de producție, anunța ANSVSA : „The Family Butchers retrage preventiv urmatoarele produse – nu exista niciun pericol pentru sanatate: Martinel…

- Premierul Florin Cițu spune ca testele non-invazive cerute de Ministerul Educației pentru testarea elevilor sunt la fel de bune ca alte teste rapide, dar ca ele nu au fost insa introduse in metodologia INSP. Declarația vine dupa o disputa intre Ministerul Educației și cel al Sanatații privind tipul…