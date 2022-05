Aderarea Ucrainei la UE va dura 15 sau 20 de ani, declară ministrul francez pentru afaceri europene Aderarea Ucrainei la Uniunea Europeana va lua „indubitabil 15 sau 20 de ani”, a estimat duminica ministrul delegat francez pentru afaceri europene Clement Beaune, potrivit caruia tara in cauza poate intra intre timp in comunitatea politica europeana propusa de presedintele francez Emmanuel Macron, transmite AFP. „Trebuie sa fim onesti. Daca spunem ca Ucraina va intra in UE in sase luni, un an sau doi ani, am minti. Nu ar fi adevarat. Vor fi indubitabil 15 sau 20 ani, este foarte mult”, a declarat Beaune, a carui tara asigura pana la 30 iunie presedintia semestriala a Consiliului UE, pentru postul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina nu va adera la Uniunea Europeana mai devreme de „15 sau 20 de ani”, a estimat duminica ministrul francez pentru afaceri europene Clement Beaune, relateaza BBC . ”Trebuie sa fim sinceri. Daca spunem ca Ucraina va intra in UE in sase luni, un an sau doi ani, am minti. Nu ar fi adevarat. Vor fi…

- Aderarea Ucrainei la Uniunea Europeana va lua ''indubitabil 15 sau 20 de ani'', a estimat duminica ministrul delegat francez pentru afaceri europene Clement Beaune, potrivit caruia tara in cauza poate intra intre timp in comunitatea politica europeana propusa de presedintele francez Emmanuel Macron,…

- Presedintele Germaniei Frank-Walter Steinmeier a reiterat duminica deplina solidaritate a tarii sale fata de Ucraina, dar in acelasi timp si-a avertizat conationalii ca ”vremurile grele” si consecintele economice ale invaziei ruse in Ucraina ”sunt abia la inceput”, consemneaza agentia EFE. „Vor veni…

- Statele occidentale vor anunta joi „noi sanctiuni impotriva Rusiei si intarirea” celor care exista deja, a anuntat marti consilierul pentru securitate nationala al presedintelui american Joe Biden, in cadrul unei conferinte de presa, relateaza AFP si DPA. Presedintele american, care va participa joi…

- Razboiul declanșat de Rusia in Ucraina, doi dintre cei mai mari producatori de culturi din lume, ar putea duce la o criza alimentara „la scara globala”, a declarat luni ministrul francez al Agriculturii, Julien Denormandie, citat de Reuters. El a facut aceste declarații la Bruxelles, inaintea unei reuniuni…

- Presedintele rus Vladimir Putin a anunțat, in cadrul unei convorbiri telefonice cu președintele sefului statului francez Emmanuel Macron, ca isi “va atinge obiectivele” in Ucraina, “fie prin negocieri, fie prin razboi”, a anuntat Palatul Elysee, potrivit AFP. Emmanuel Macron l-a gasit pe Putin “foarte…

- Premierul bulgar Kiril Petkov a estimat ca Ucraina nu va putea rezista mult timp in fata ofensivei militare lansata de Rusia si, cu toate ca el este de acord cu sanctiunile europene impotriva Rusiei, nu crede ca acestea il vor descuraja pe presedintele Vladimir Putin. ”Din pacate, este doar o chestiune…

- Presedintele rus Vladimir Putin le-a cerut, vineri, militarilor ucraineni “sa preia puterea” la Kiev si sa-l inlature pe presedintele Volodimir Zelenski, dar si pe apropiații sai, pe care i-a calificat drept “neonazisti si drogati”, relateaza AFP si Reuters. “Fac inca o data apel la personalul militar…