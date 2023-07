Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a avertizat ca aderarea Ucrainei la Alianta Nord-Atlantica ar urma sa aiba consecinte „foarte negative” pentru securitatea europeana. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a facut acest anunț luni, chiar cu o zi inainte de inceperea summitului NATO.

- Summitul NATO va fi determinant pentru securitatea Europei, afirma presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, care pledeaza insistent pentru admiterea tarii sale in Alianta Nord-Atlantica, iar, pe fondul disensiunilor, un oficial parlamentar german propune integrarea unor regiuni ucrainene, noteaza…

- Semnal serios tras de fiul disidentului Gheorghe Ursu, inginerul care a fost ucis de Securitatea lui Nicolae Ceaușescu, in toamna anului 1985! CITESTE SI Sute de percheziții la persoane banuite de infracțiuni economice / Au fost instituite masuri asiguratorii in valoare de peste 21 de milioane…

- Rusia isi prezinta esecurile drept succese, a apreciat duminica ministrul de externe ucrainean, Dmitro Kuleba, intr-o reactie la declaratia facuta anterior de purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit caruia obiectivul „demilitarizarii” Ucrainei a fost „in mare parte atins”, transmite…

- NATO isi continua politica de ”atragere” a Ucrainei in blocul euroatlantic, dorind sa o ”absoarba”, a declarat vineri Kremlinul, citat de EFE si Interfax. ”NATO continua sa-si arate esenta agresiva despre care am vorbit chiar inainte de inceperea operatiunii militare speciale. In mod evident, Alianta…

- Orice decizie a Coreei de Sud de a furniza arme Ucrainei ar face din Seul un participant la conflict, a declarat miercuri Kremlinul, dupa ce presedintele sud-coreean Yoon Suk Yeol a sugerat ca Seulul ar putea fi deschis la ideea de a face astfel de livrari, relateaza Reuters. Presedintele Yoon Suk Yeol,…