Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a afirmat sambata, dupa o discutie telefonica cu prim-ministrul suedez Magdalena Andersson, ca nu s-a inregistrat niciun progres in ce priveste vointa Suediei de a adera la NATO, informeaza AFP. ‘Suedia trebuie sa ia masuri ce privesc subiecte atat de importante precum lupta impotriva terorismului’, a spus Erdogan, chemand la ‘actiuni concrete’ care sa raspunda cerintelor Ankarei, a indicat presedintia turca. In contextul invaziei ruse in Ucraina, Suedia si Finlanda au cerut sa adere la NATO, dar se lovesc de opozitia Turciei. Aceasta acuza mai ales Suedia…