Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Ciuca a subliniat ca Romania indeplineste toate conditiile tehnice pentru a adera la Schengen și a anunțat ca Lucian Bode l-a invitat pe ministrul Afacerilor Interne din Olanda in țara noastra pentru verificari.

- Olanda nu este de acord cu aderarea Romaniei la spațiul Schengen, iar mai mulți politicieni romani au avut reacții virulente la adresa Olandei. Europarlamentarul Dacian Cioloș le cere politicienilor romani sa aiba o poziție echilibrata și sa incerce sa afle prima data ce vor olandezii de la romani.…

- Parlamentul olandez a adoptat o rezolutie care stipuleaza ca Olanda nu ar trebui sa voteze pentru aderarea Romaniei si a Bulgariei la spatiul Schengen, a anuntat joi, intr-o declaratie pentru AGERPRES, eurodeputata olandeza Sophia in’T Veld, coordonatoarea grupului Renew in Comisia pentru libertati…

- Ministrul Afacerilor Externe susține ca Romania face toate demersurile pe langa Olanda, dar și pe langa alte state, pentru a se asigura ca vor susține intrarea țarii noastre in Schengen, prin votul din 8 decembrie.

- "Am participat la vot si sunt si unul dintre autorii motiunii. Ceea ce trebuie sa stie oamenii este ca pentru prima data PE, printr-o rezolutie votata cu o larga majoritate, cere expres Consiliului European sa adopte pana la sfarsitul acestui an o decizie in ceea ce priveste intrarea noastra in spatiul…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca a discutat cu premierul Olandei, Mark Rutte, despre aderarea Romaniei la Schengen, exprimandu-si speranta ca in cel mai scurt timp vor fi intrunite conditiile politice pentru intrarea tarii noastre in spatiul de libera circulatie. „Am discutat cu…

- Olanda este ultimul stat care nu si-a precizat clar pozitia fata de dorinta Romaniei de a intra, in 2022, in spatiul Schengen. Ambasadorul Olandei la Bucuresti a declarat pentru Europa Libera ca raspunul nu ar fi unul pozitiv, pentru moment. Roelof van Ees, ambasadorul in Romania al Tarilor de Jos,…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența va cumpara doua nave in valoare de peste 45 de milioane de dolari de la grupul olandez Damen, care deține doua șantiere in Romania. Parafarea contractului se face cu o zi inainte de vizita la București a premierul olandez Mark Rutte. Vor fi discuții despre aderarea…