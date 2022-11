Aderarea Romaniei, Bulgariei si Croatiei la Spatiul Schengen figureaza pe primul loc al ordinii de zi a Consiliului JAI. Consiliul UE a anuntat temele de pe agenda reuniunii pe care ministrii de interne si ai justitiei din statele membre UE (Consiliul JAI) o vor avea in perioada 8-9 decembrie la Bruxelles. Potrivit agendei publicate pe site-ul […] The post Aderarea Romaniei, Bulgariei și Croației la Schengen, primul punct pe ordinea de zi a Consiliului JAI. Ce state au inca obiecții appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .