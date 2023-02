Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca afirma despre evenimentul ”ADERAREA LA OCDE - oportunitati pentru mediul de afaceri din Romania”, organizat de Guvernul Romaniei in colaborare cu Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica, ca scopul acestui format de dezbateri pe care il vor lansa astazi in premiera…

- O delegație de oameni de afaceri din județul Vaslui participa astazi la targul „Fabricat in Moldova” de la Chișinau. Dupa doi ani de pauza, expoziția din Republica Moldova revine cu o ediție jubiliara, a XX-a, in perioada 1-5 februarie, la Moldexpo. Peste 300 de agenți economici din Romania, Ucraina,…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Dambovița informeaza ca, in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliența, a fost lansat apelul de proiecte pentru sprijinirea investițiilor in intregul lanț valoric al bateriilor și al celulelor și panourilor fotovoltaice. „Ministerul Energiei a lansat …

- „Avem un deficit al balantei comerciale, este adevarat, si acest deficit al balantei comerciale nu poate fi depasit decat prin sustinerea sectoarelor economice care aduc plus valoare si asa am ajuns la o schema de ajutor de stat pe care noi am initiat-o anul trecut pentru industria prelucratoare. (…)…

- Antreprenorii din Romania vor avea la dispoziție o linie intreaga de finanțari in anul 2023, pentru microintreprinderi și firme mici și mijlocii (IMM), din fonduri europene, de la bugetul de stat sau de la banca- precizeaza Alexandra Ioana Parlea, expert in cadrul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Dambovița organizeaza in luna ianuarie Conferința nr. 1 de Business, cu tema „Soluții de finanțare pentru afaceri de succes 2023”. Vor fi prezentate principalele programe și scheme de sprijin pentru mediul de afaceri, prin care vor fi acordate granturi nerambursabile…

- Romania este tara contrastelor si in ceea ce priveste educatia. Cativa elevi din Romania domina olimpiadele internationale de matematica. Jumatate dintre elevii Romaniei ar avea mari probleme in rezolvarea unor chestiuni practice foarte simple. Romania este clasata a cincea in lume din punctul de vedere…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca va efectua, joi, o vizita de lucru la Paris, pentru a participa la sesiunea speciala a Consiliului OCDE dedicata Romaniei, cu acest prilej tara noastra urmand sa depuna si memorandumul initial privind aderarea la Organizatia de Cooperare si Dezvoltare Economica. Fii…