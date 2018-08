Stiri pe aceeasi tema

- Aderarea Georgiei la NATO ar putea provoca "un conflict teribil" care ar avea consecinte catastrofale, a avertizat Dmitri Medvedev, prim-ministru si fost presedinte al Rusiei, intr-un interviu pentru postul radio Kommersant FM, citat de agentia de stiri Tass.

- Georgia va adera intr-o buna zi la cea mai mare alianta in domeniul securitatii, in pofida unor ambitii separatiste in aceasta fosta republica sovietica, a declarat joi secretarul general al NATO Jens Stoltenberg, relateaza The Associated Press, conform News.ro . ”Georgia va deveni un membru NATO”,…

- Liderii statelor din NATO se reunesc miercuri si joi, la Bruxelles, în cadrul unui nou summit, într-un moment tensionat în tabara statelor occidentale, divizata de problema iraniana și de intenția administrației Trump de amari taxele vamale pentru țarile UE. La finalul…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, si-a exprimat joi speranta ca la summitul organizatiei care va avea loc in 11-12 iulie, la Bruxelles, va fi luata decizia de a incepe negocierile in vederea acceptarii Macedoniei ca membru cu drepturi depline al Aliantei Nord-Atlantice, transmite Reuters.…

- Noul premier al Georgiei Mamuka Bakhtadze a declarat la prima conferința de presa ca guvernul a elaborat o lista a persoanelor care au comis crime impotriva cetațenilor georgieni in teritoriile ocupate de Rusia – Abhazia și Osetia de Sud. Lista include angajați ai fortelor de ordine si ancheta din republicile…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, și premierul Ungariei, Viktor Orban, au fost primii lideri importanți care l-au felicitat pe Recep Tayyip Erdogan pentru victoria obținuta la alaegerile prezidențiale de duminica. Liderul de la Moscova a transmis ca realegerea lui Erdogan este o dovada a ”marii autoritati…

- "Ministerul Afacerilor Externe condamna recunoasterea de catre Republica Araba Siriana, la 29 mai 2018, a independentei provinciilor georgiene Abhazia si Osetia de Sud. Ministerul Afacerilor Externe reitereaza cu acest prilej pozitia principiala a Romaniei privind sustinerea suveranitatii si integritatii…

- Relatiile dintre NATO si Rusia pot fi consolidate si ar trebui cautat un dialog, a declarat, intr-un interviu aparut marti in cotidianul francez Le Figaro, secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, potrivit agentiei macedonene de presa MIA. "Rusia ramane vecinul nostru si nu am…