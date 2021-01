Stiri pe aceeasi tema

- In jur de 100 de avocați au ieșit in strada luni.Uniunea Nationala a Barourilor din Romania (UNBR) reactioneaza dupa condamnarea avocatului Robert Mihaita Rosu in dosarul Ferma Baneasa, calificand drept inacceptabila ”represiunea de natura penala asupra avocatului pentru consultatiile si sustinerile…

- Omul de afaceri Remus Truica a fost condamnat definitiv joi de Inalta Curte de Casatie si Justitie la sapte ani inchisoare cu executare in dosarul retrocedarii ilegale a Fermei regale de la Baneasa, iar printul Paul al Romaniei a primit o pedeapsa de trei ani si patru luni inchisoare cu executare, relateaza…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a dat joi verdictul final in dosarul Ferma Baneasa: omul de afaceri Remus Truica a fost condamnat la sapte ani de inchisoare, israelienii Benjamin Steinmetz si Tal Silberstein au primit cate cinci ani de inchisoare, iar Printul Paul – trei ani si patru luni. De asemenea,…

- Toti magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au fost convocati joi pentru a discuta in cadrul Sectiilor Unite posibilitatea de a ataca la Curtea Constitutionala legea care prevede ca se poate aplica o amenda in locul inchisorii, in cazul persoanelor acuzate de evaziune fiscala de pana…

- Toti magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au fost convocati, joi, pentru a discuta in cadrul Sectiilor Unite posibilitatea de a ataca la Curtea Constitutionala proiectul adoptat de Camera Deputatilor de modificare a Legii 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale,…

- Mihail Vlasov, fost presedinte al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei - CCIR, a fost condamnat definitiv, marti, de Inalta Curte de Casatie si Justitie, la 8 ani de inchisoare intr-un dosar in care este acuzat de folosirea influentei sau autoritatii in scopul obtinerii unor foloase, delapidare…

- Mihail Vlasov, fost presedinte al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei – CCIR, a fost condamnat definitiv, marti, de Inalta Curte de Casatie si Justitie, la 8 ani inchisoare intr-un dosar in care este acuzat de folosirea influentei sau autoritatii in scopul obtinerii unor foloase, delapidare si…

- Dosarul Vectra este unul dintre cele mai mari cauze instrumentate de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie Constanta din punctul de vedere al partilor civile aproximativ 200 de persoane .Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei au decis, in luna iulie 2020, punerea in libertate…