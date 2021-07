Stiri pe aceeasi tema

- Cirpian Silași este in culmea fericirii de cand a devenit tatic pentru a doua oara. Botezul celui de al doilea copil a avut loc recent și artistul și partenera sa de viața, Manuela, au facut dezvaluiri surprinzatoare din intimitatea lor. Cei doi parinți au povestit despre inceputurile lor și despre…

- Adelina și Cristian Chivu traiesc o frumoasa poveste de dragoste de mai bine de 14 ani. Soția fotbalistului se declara o femeie fericita și implinita alauri de barbatul vieții ei și este mandra de familia pe care cei doi au construit-o impreuna. Sunt extrem de discreți cand vine vorba de viața personala…

- Ramona Gabor a fost surprinsa de fanii de pe rețelele de socializare in ipostaze tandre cu un barbat misterios! Cei doi se aflau la o petrecere yacht, iar frumușelul pe care l-a pupat vedeta in fața tuturor este chiar sarbatoritul zilei.

- Dezvaluiri bomba despre barbatul misterios alaturi de care a fost surprinsa Cristina Spatar, de catre paparazzii Spynews.ro Potrivit surselor noastre, afaceristul este din Bacau și nu se „impaca” prea bine cu legea. Ba mai mult, barbatul ar fi casatorit și are doi copii minori.

- Familia de la Antena Stars se marește. Razvan Babana, fostul concurent de la Chefi la cuțite, este reporter special in cadrul emisiunii Showbiz Report, de la Antena Stars. Faimosul bucatar a facut dezvaluiri inedite despre rolul sau și chiar ieri și-a facut debutul alaturi de Andrei Ștefanescu.

- Jennifer Lopez și logodnicul ei, Alex Rodriguez, au decis sa puna capat casniciei aparent fericite pe care o aveau. La scurt timp, artista hispanica a fost surprinsa in prezența unui alt barbat.

- Alexandra Dinu și-a schimbat viața odata cu revenirea in Romania. Dupa mai bine de un deceniu plecata peste hotare, actrița a revenit pe plaiurile mioritice datorita, in principal, proiectului ”Romanii au talent”, in cadrul caruia este jurat. Tot cu aceasta ocazie i-a spus ”adio” lui Jeffrey Greenstein,…