Stiri pe aceeasi tema

- Adelina Pestritu este internata intr-un spital din Capitala, dupa ce a fost testata pozitiv pentru COVID-19. Influencerita a postat marți noapte pe Instagram stories o filmare in care anunta ca, din pacate, a intrat in contact cu o persoana pozitiva fara sa stie ca aceasta este purtatoare de virus.

- Șoc in lumea mondena! Adelina Pestrițu a fost testata pozitiv cu COVID-19. Anunțul a fost facut de vedeta pe o rețea de socializare.Ea a povestit ca a intrat in contact cu o persoana care avea COVID-19. Ulterior, au fost testați și membri ai familiei ei, soțul acesteia find negativ. Cu…

- ​Una dintre jucatoarele care urmau sa participe la turneul de la Palermo a fost testata pozitiv la Covid-19, insa competitia care va incepe luni se va desfasura conform planificarii. Anunțul a fost facut de catre Reuters. Bulgaroaica Viktoriya Tomova, aflata pe locul 130 in ierarhia WTA, ar fi tenismena…

- Partida dintre Astra si Universitatea Craiova a fost amanata dupa ce Ljuban Crepulja a fost testat pozitiv cu COVID-19. Fostbalistul se afla internat la Giurgiu in niște condiții de care este revoltat. Ce medicamente primește? Fotbalist croat, internat in Romania dupa ce a fost depistat pozitiv cu COVID-19…

- Faimoasa actrița a fost internata in spital dupa ce testul pentru coronavirus a ieșit pozitiv. De asemenea, și fiica sa a fost internata in spital pentru același motiv. Citește și: Bilant pandemie: aproape 13 milioane de cazuri. Brazilia, India si SUA, in topul deceselor din ultima zi…

- Ziarul Unirea Andreea Esca, confirmata pozitiv cu COVID-19: Vedeta Pro Tv ar fi internata in spital Andreea Esca a fost confirmata pozitiv cu COVID-19. Potrivit unor surse, vedeta Pro Tv ar fi internata in spital. Conform jurnaliștilor de la CanCan, vedeta ProTv, Andreea Esca, este unul dintre jurnaliștii…

- Ziarul Unirea Noi informatii despre romanca testata pozitiv cu COVID-19 in Grecia: Precizarile Ministerului de Externe Femeia din Romania, primul turist strain confirmat cu coronavirus in Grecia, a ajuns in insula Creta in 1 iulie, cu o cursa charter directa pe ruta București – Heraklion, transmite…

- Coronavirus e cuvantul care ingrozește, in aceste zile, pe oricine, chiar daca Romania a ieșit din starea de urgența, iar masurile de restricție au fost relaxate. In continuare, apar zilnic zeci de alte cazuri de COVID-19, semn clar ca inca nu am scapat de probleme. CANCAN.RO va prezinta povestea Luminiței…