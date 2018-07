Stiri pe aceeasi tema

- Adelina Pestrițu a organizat petrecerea pentru fetița ei. Vedeta a postat pe contul de socializare un filmuleț, in care le-a aratat fanilor cum a amenajat locul in care vedeta a organizat party-ul in cinstea bebelușei. Vedeta a organizat o petrecere la o locatie luxoasa din Capitala, acolo unde i-a…

- Adelina Pestrițu și-a scos mașina la vanzare. Viitoarea mamica a facut anunțul pe contul de socializare. Vedeta tv cere 24.000 de euro, pe Mercedesul CLA 220. “Imi este foarte draga mașina aceasta, are de toate și este și roșie ca focul, de mi-a suras mereu norocul. Doar ca venirea pe lume a Zenaidei…

- Adelina Pestrițu va deveni anul acesta mama unei fetițe. Vedeta a decis deja cand va avea loc botezul micuței pe care urmeaza sa o aduca pe lume. Adelina Pestrițu formeaza un cuplu cu Virgil Steblea . Adelina Pestrițu este insarcinata cu primul ei copil și urmeaza sa devina mamica pentru prima oara…

- Adelina Pestrițu traiește cea mai frumoasa perioada din viața sa, cea a maternitații, iar euforia ca va fi mamica o face sa radieze. Insarcinata cu primul copil, Adelina a plecat in vacanța alaturi de iubitul sau, Virgil Șteblea, intr-o croaziera de lux, iar imaginile cu ea și burtica de gravida sunt…

- Au mai ramas cateva luni pana cand Adelina Pestritu isi va tine in brate fetita. In luna august, vedeta va aduce pe lume primul ei copil. A spus cum se va numi fetita ei. Va avea un nume deosebit. Adelina Petritu trece printr-o frumoasa perioada. Urmeaza sa devina mama pentru prima data. A dezvaluit…

- Adelina Petritu trece printr-o frumoasa perioada. Urmeaza sa devina mama pentru prima data. A dezvaluit si numele deosebit ales pentru fiica ei. "Dupa seri intregi petrecute pe internet in cautarea numelui pentru micuta, am cazut de comun acord sa o numim Zenaida-Maria. Este de origine greceasca…

- Au mai ramas trei luni și jumatate pana in momentul in care Adelina Pestrițu iși va strange primul copil in brațe! Ce nume va purta fetița? Vedeta a ținut secret, pana acum, insa a dezvaluit numele fetiței, in exclusivitate pentru noul numar al revistei VIVA!, ce va aparea pe piața pe 1 Mai. Și-a dorit…

- Veste frumoasa in showbiz! Iulia Zgripcea se pregatește sa devina mama pentru a doua oara. Prezentatoarea este insarcinata, iar despre minunea pe care o traiește s-a aflat la aproape trei luni de cand s-a casatorit cu Andrei Barbulescu.