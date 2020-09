Adelina Pestrițu, prima apariție după anunțul că are COVID-19 Adelina Pestrițu, prima apariție dupa anunțul ca are COVID-19 In urma cu aproape doua saptamani, Adelina Pestrițu a facut un anunț care a luat pe toata lumea prin surprindere. Undeva in jur de miezul nopții, vedeta anunța cu lacrimi in ochi ca are COVID-19. Spunea atunci ca urmeaza sa intre in izolare. Ceea ce s-a și intaplat, timp in care Adelina a disparut complet din peisajul public. Asta pana in weekend, cand Adelina Pestrițu a revenit pe Instagram. A postat cateva InstaStories prin care a ținut sa iși linișteasca urmaritorii. Le-a spus ca a terminat tratamentul și se simte mult mai bine acum.… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

