Adelina Pestritu isi curata tenul cu nisip vulcanic. Vezi ce tratamente face la Silhouette si pentru corp!

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii galateni au deschis un dosar penal pentru violenta in familie si rele tratamente aplicate minorului, in cazul unei fetite de 7 ani, din localitatea Gohor, batuta de parinti si lasata afara in frig. Un vecin a filmat totul si a postat inregistrarea pe o retea de socializare. Barbatul a luat…

- Un indonezian a fost arestat dupa ce a incercat sa vanda pielea unui tigru de Sumatra, o specie amenintata cu disparitia, a informat luni politia locala, subliniind din nou amenintarea braconajului pentru aceste animale salbatice, noteaza AFP. Un barbat a fost arestat saptamana trecuta…

- Ce tratamente fac vedetele la Silhouette ca sa arate perfect de sarbatori Adelina Pestritu Adelina Pestritu a facut zilele trecute un tratament de curatare de lux Academie. Acesta asigura purifierea in profunzime a tenului, realizata prin demachiere, gomaj, sterilizare cu inalta frecventa, aplicarea…

- Persoanele fizice si juridice (asociatii de proprietari, societati comerciale, institutii publice), au obligatia ca, dupa oprirea intemperiilor, sa indeparteze zapada si gheata de pe trotuare, acoperis, din fata imobilelor in care locuiesc sau isi desfasoara activitatea.

- Orice zi la spa sau la salonul de infrumusetare si ingrijire personala va fi incompleta fara un tratament facial. Pielea ta obosita ar putea avea nevoie de mai multa ingrijire si de protectie suplimentara, dupa o zi lunga. Dar de foarte multe ori poate fi greu sa decizi exact ce tratament sa alegi…

- O bucata de piele de marimea unei unghii poate fi printata in mai putin de un minut, au anuntat cercetatori din Singapore - un pas catre testarea non-animala a cosmeticelor si a altor produse, relateaza Reuters preluat de agerpres.Vezi și: Senzatii de amorteala la limba - Ce boli pot semnalaRealizata…

- Acest demers vine dupa o lunga serie de atacuri sangeroase care au marcat SUA doar in acest an, intre care masacrul din august din El Paso, in Texas, soldat cu 22 de morti, si cel de a doua zi din Dayton, Ohio, soldat cu noua morti.William Barr a anuntat noul efort intr-o scrisoare adresata…

- Din cauza temperaturilor scazute, pielea are nevoie de mai multa hidratare. Astfel ca, daca ai tenul uscat sau sensibil, frigul și vantul vor afecta, așa ca trebuie sa te asiguri ca tenul tau este protejat și ingrijit. Uscaciunea de iarna apare acolo unde glandele sebacee nu funcționeaza la cel mai…