Adelina Pestrițu (33 de ani) și soțul ei, Virgil Șteblea, au plecat intr-o vacanța de lux in Egipt. Știm deja ca Adelina este extrem de activa pe rețelele de socializare, iar pentru a fi sigura ca fanii ei nu rateaza niciun moment interesant din tot ce i se intampla, celebra influencerița a postat pe pagina sa de Instagram cateva fotografii din resorul de lux in care s-a cazat. Nimic surprinzator pana acum, doar ca Adelina a scris in dreptul fotografiilor din hotel un mesaj care i-a pus pe internauți pe ganduri. „Intrebarea zilei: Ești gravida? ???????? NU. I like pancakes (n.r. – Imi plac clatitele)”…