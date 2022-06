Adelina Pestrițu este Scumpă foc în noul videoclip al lui Smiley și JUNO  Adelina Pestrițu este „Scumpa foc”, in noua piesa semnata de Smiley feat. JUNO, lansata in premiera, in timpul mega-concertului sau din 31 mai. 5000 de fani ai artistului, prezenți la Sala Polivalenta, au fost primii care au ascultat live piesa, au cantat versurile impreuna cu Smiley și JUNO și au putut privi videoclipul, in care rolul principal il are Adelina Pestrițu, pe ecranele uriașe amplasate pe scena. Dupa 20 de ore petrecute la filmarile pentru videoclipul regizat de SAN, „Scumpa foc” a devenit pentru Adelina Pestrițu unul dintre proiectele ei favorite și deja hitul verii, pus non-stop… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

