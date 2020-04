Adelina Pestriţu, după aproape 6 săptămâni de izolare: "Este o frică de necunoscut. Vom fi schimbaţi cu totul" "Cred ca am aproape 6 saptamani cu o pauza de 2 zile intre cele 2 izolari. Din data de 24 februarie stau inchisa in casa. Mi-e dor de viața pe care o aveam inainte. Sa ma vad cu cei dragi, prieteni, familie, sa beau o cafea așezata la un coffee boutique in centrul orașului și sa privesc oamenii de pe strada, sa conduc, sa am intalniri fizice cu cei cu care colaborez, sa ma trezesc fara teama, sa nu mai am ganduri apasatoare și nesiguranța zilei de maine, sa aud mai mult vești bune, sa imi pot face planuri pe termen lung. Mi-e dor de tot. Este o schimbare majora care se produce și se… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

