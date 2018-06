Stiri pe aceeasi tema

- Adelina Pestrițu a ieșit la cumparaturi pentru venirea bebelușului. Viitoarea mamica a postat pe contul de socializare o imagine, alaturi de care a scris un mesaj pentru admiratorii ei. Vedeta este nerabdatoare sa iși țina copilul in brațe. “ Am ieșit la cumparaturi pentru venirea bebelusului, iar prietenii…

- Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea, la starea civila. Viitoarea mamica a postat pe contul de socializare imagini de la eveniment, alaturi de care a scris un mesaj, in care marturisește ca ea și iubitul ei au fost martori pentru un cuplu proaspat casatoriți. Adelina Pestrițu a purtat un costum bleumarin,…

- Adelina Pestrițu se pregatește intens pentru venirea pe lume a fetiței sale. Vedeta mai are o luna și devine mamica pentru prima oara. Adelina Pestrițu formeaza un cuplu cu Virgil Steblea . Adelina Pestrițu este insarcinata cu primul ei copil și urmeaza sa devina mamica pentru prima oara in scurt…

- Cum s-a imbracat Adelina Pestrițu la botezul fetiței Gabrielei Cristea. Vedeta a postat pe contul de socializare, o imagine in care apare alaturi de fostele ei colege din Kanal D. Viitoarea mamica a renunțat la rochia eleganta, pe care ar fi ales-o in mod normal, pentru un astfel de eveniment, in favoarea…

- "Imi place sa mananc dulciuri. Acumulez foarte repede kilogramele. Ne marim pe toate unghiurile. Mananc multe fructe, aș manca intruna capșune. Deocamdata am luat doar 5 kilograme, cred ca stau bine. Asta deși am ințeles ca abia spre finalul sarcinii se pun kilogramele multe. Fac in continuare sport,…

- Adelina Pestrițu, dezvaluiri despre sarcina, in cadrul emisiunii ”Prietenii de la 11” de la Antena 1 . Viitoarea mamica susține ca nu și-a schimbat foarte mult stilul de viața, dar este foarte atenta la tot ce ar putea influența dezvoltarea copilului pe care il poarta in pantece. ”Mananc multe fructe,…