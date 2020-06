Adelina Pestrițu, cum nu ai mai văzut-o. Vedeta, goală pe internet Adelina Pestrițu a renunțat la inhibiții și a postat pe contul ei de Instagram o fotografie care nu lasa prea mult loc imaginației. In imagine, vedeta este acoperita doar de un cearceaf, iar admiratorii ei nu s-au abținut de la comentarii. „Ești minunata”, „Superba”, sunt doar cateva din complimentele pe care Adelina le-a primit la aceasta postare care are peste 34.000 de aprecieri. „O dimineața altfel”, este mesajul care insoțea inedita imagine. Citește și: O prezentatoare risca sa fie concediata pentru ca este prea frumoasa Mandra de corpul ei, bruneta a mai postat cateva fotografii in care… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

