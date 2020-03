Adelina Pestrițu, autoizolare la domiciliu din cauza coronavirusului Adelina Pestrițu s-a intors recent din Milano. Vedeta a fost invitata la Saptamana Modei de la Milano, iar de cand a ajuns in țara s-a autoizolat la domiciliu. Adelina Pestrițu și-a luat toate masurile de precauție in Italia, insa fiind vorba de una dintre țarile cele mai afectate de noul coronavirus, momentan pe locul trei ca bilanț de mortalitate dupa China și Iran, a preferat sa-și autoimpuna carantina: „Vazand panica generata de temutul coronavirus prezent mai nou și in Europa, dar mai ales in Italia, chiar daca Milano nu se afla (cel puțin la momentul respectiv) pe harta orașelor intens afectate,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Adelina Pestrițu s-a intors recent in Romania, dupa ce a petrecut cateva zile la Milano, Italia, in plin focar de coronavirus. De zece zile, vedeta nu și-a mai vazut fetița. Adelina Pestrițu a povestit pe blog despre calatoria laMilano și perioada care a urmat dupa intoarcere. Vedeta a povestit ca nu…

- Directia de Sanatate Publica a Judetului Galati a trimis Universitatii „Dunarea de Jos” din Galati o serie de recomandari privind masurile ce trebuie adoptate in cazul suspiciunii de infectie cu coronavirus COVID 19.

- ■ a fost deschis un dosar penal pentru nerespectarea autoizol\rii, pentru trei cet\]eni veni]i din China ■ Patru persoane care au venit recent in Neamt din regiunea Lombardia, Italia, au fost preluate de reprezentanti ai Directiei de Sanatate Publica si plasate in carantina pentru o perioada de 14 zile.…

- Situatia grava din ultima perioada privind raspandirea virusului COVID 19 in Italia a pus in alerta si autoritatile din Romania, dat fiind faptul ca multi romani sunt la munca in tara afectata.Conform unui document elaborat de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, iata…

- Criza coronavirusului a starnit panica printre autoritatile din Barlad, dupa ce au aflat ca un medic care isi desfasoara activitatea in cadrul spitalului din localitate s-a intors recent din Italia, tara cea mai afectata din Europa.

- Adelina Pestritu, prima sedinta foto cu fetita ei! Iata cum au pozat cele doua! In pragul Sarbatorilor de iarna, Adelina Pestritu le-a facut o surpriza de zile mari fanilor ei. Vedeta a dezvaluit astazi prima coperta pe care apare alaturi de fetita ei si a lui Virgil Steblea, micuta Zeny. Adelina si…

- Adelina Pestrițu are o silueta de invidiat, insa o intreține cu multe sacrificii. Vedeta face antrenamente la sala de fitness , dar are mare grija și la ceea ce mananca. Adelina Pestrițu, in varsta de 32 ani, este influencer, prin urmare trebuie sa aiba mare grija la imaginea sa. Aceasta a povestit…